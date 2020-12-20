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الأحد، 20-12-2020 05:31 م

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الاخباري -  أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن بدء حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان في قسم الأورام وأمراض الدم.
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وقال رئيس قسم الأورام وأمراض الدم في الخدمات الطبية الملكية العقيد الطبيب علي السويلميين: "إن الحملة ستكون كل يوم خميس ولمدة 4 أسابيع في بنك الدم التابع للخدمات الطبية الملكية، وأن نتائج الحملة ستنعكس إيجاباً على مرضى السرطان، وذلك لوجود كمية كافية من الدم بمختلف أنواعه والذي يساهم بشكل كبير في علاج المرضى والتقليل من مدة مكوثهم بالمستشفى".

وتدعو الخدمات الطبية الملكية الراغبين بالتبرع التواصل على الرقم التالي: (0799067098) ضمن التوقيتات المحددة وضرورة مراعاة شروط السلامة العامه للوقاية من فيروس كورونا.

 




 

 


 

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