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تايمز: فريق عسكري بريطاني بالضفة لإعداد السلطة لتولي إدارة غزة

الخميس، 07-12-2023 07:47 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - وصلت إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 اليوم الخميس، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات عاجلة تضم مواد طبية وإغاثية لتعزيز عمل المستشفى وزيادة قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في قطاع غزة.

ويأتي إرسال هذه القافلة بتوجيهات ملكية ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم صمود الأهل في القطاع، في ظل استمرار الحرب المستعرة التي تشنها إسرائيل قطاع غزة، وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب القطاع. 

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أرسلت القافلة التي تتكون 23شاحنة أمس الأربعاء بشكل عاجل لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع من خدمات طبية وعلاجية.

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