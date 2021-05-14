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الجمعة، 14-05-2021 10:19 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية حول الاحداث على المناطق الحدودية

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الوكيل الاخباري - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، الجمعة، أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإطلاق عيارات نارية من قبل القوات المسلحة الأردنية باتجاه مواطنين تجمعوا بالقرب من المناطق الحدودية غير صحيحة.
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وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية لم تستخدم السلاح ولن تستخدمه ضد مواطنيها، وأن ما جرى كان متعلقا بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية والتي سعت خلالها لحمايتهم و سلامتهم من أية أخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية، وأن التعامل جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة والذين رفضوا اتباع الإجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الأمنية.

وكشف المصدر أن القوات المسلحة تتبع أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه المواقف ولم تطلق النار إلا في الهواء حرصا على سلامة المواطنين المتجمعين.

وشدد المصدر على ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية للحفاظ على سلامتهم داعيا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق عند نشر مثل هذه المواد الإعلامية لأنها تسهم في تضليل الرأي العام ونشر الشائعات.

 




 

 


 

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