بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاثنين، عن اعتمادها جهات طبية لغايات معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكوادر العاملة في المستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية الخاصة، "وعلى نفقة المؤسسة مباشرة".وأضافت المؤسسة في بيان، أن "العاملين في المستشفيات الحكومية الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة العمل، بإمكانهم الاستفادة من العناية الطبية بشرط أن يكونوا مشمولين بتأمين إصابات العمل بشكل كامل بنسبة 2% من الأجر الخاضع للضمان".ونشرت المؤسسة أسماء مجموعة من المستشفيات في القطاع الخاص لمعالجة هذه الحالات وهي: 1. مستشفى الخنساء/ عمّان. 2. مستشفى الاستقلال/ عمّان. 3. المستشفى الإسلامي/ عمّان. 4. مستشفى الإسراء/ عمّان. 5. مستشفى قصر شبيب/ الزرقاء. 6. مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي/ إربد.وأوضحت: "يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الطبية التي يثبت فيها إصابة أحد المؤمن عليهم بفيروس كورونا أن يقوم بالتبليغ عن إصابة العمل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على خيار خدمات المنشآت، ومن ثم اختيار طلب معالجة فورية لحادث عمل"."لن يتم قبول التبليغ عن أي إصابة بهذا الخصوص إلا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة" وفق البيان.وأكدت المؤسسة، "التزامها بتأدية الحقوق التي أقرها القانون تجاه المصابين بفيروس كورونا من الكوادر العاملة في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والمراكز الطبية بما يشمل ذلك تحمل تكاليف العناية الطبية، إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى، إضافة إلى البدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل".