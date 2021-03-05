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الجمعة، 05-03-2021 08:42 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تسهيلها لخدمتي الحصول على الكتب الرسمية وكشف البيانات التفصيلي إلكترونياً ودون الحاجة لدخول المؤمن عليه لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني.

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وأوضحت المؤسسة أنه أصبح متاحاً للفرد الراغب بالحصول على الكتب الرسمية "كتاب لمن يهمه الأمر"، أو كشف البيانات التفصيلي الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن قائمة الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خيار خدمات الأفراد واختيار خدمة كتاب لمن يهمه الأمر أو كشف البيانات الإلكتروني وإدخال الرقم الوطني ثم إدخال الرمز الظاهر لك والمتضمن مجموعة من الأحرف وثم طلب رمز التأكيد الذي يصل للهاتف الخلوي وادخاله في خانة رقم التحقق وعرض الكتاب أو طباعته، مضيفةً أنه بإمكان الجهة الرسمية طالبة الكشف الحصول عليه بشكل رسمي بذات الطريقة.


وأكدت المؤسسة أن إجراءاتها بتطوير وتحسين خدماتها الإلكترونية تأتي في إطار توجهاتها بالتسهيل على المواطنين وتقليص الوقت والجهد والنفقات على متلقي خدماتها، مضيفةً أن كتاب لمن يهمه الأمر بأنواعه كافة متاح بشكل إلكتروني للمواطنين والمؤمن عليهم الأفراد.


وأشارت المؤسسة أن قنوات اتصالها وتواصلها متاحة على مدار الساعة وكافة أيام الاسبوع من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117)، او من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني على الرقم (065008080) او من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تحت الرابط (https://www.facebook.com/JordanSSC/) أو تويتر أو انستغرام.



 




 

 


 

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