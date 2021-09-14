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الثلاثاء، 14-09-2021 08:20 م

بيان صادر عن بنك الاسكان بشأن حادثة السطو المسلح

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الوكيل الاخباري - اطمأن رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، عبدالإله الخطيب والرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، على صحة موظف أصيب بطلق ناري أثناء محاولة سلب قام بها اليوم الثلاثاء مسلحان إثنان لأحد فروع البنك على طريق المطار.

وأوضح بيان صحافي صدر عن البنك اليوم، أن الموظف يتلقى العلاج والرعاية الصحية، وحالته العامة مستقرة.

وأكد البيان، أن بنك الإسكان يضع سلامة وصحة موظفيه على قائمة أولوياته واهتماماته، لافتا إلى أنه تم الاطمئنان على صحة العاملين في الفرع والعملاء الذين تواجدوا وقت الحادثة، وأنهم بخير ولم يتعرضوا لأي أذى.

ووجه البنك رسالة تقدير وعرفان لجميع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من إلقاء القبض على الفاعلين خلال زمن قياسي، مثمناً جهودها وسرعة استجابتها وتعاملها مع الحادثة، والتي تدل على الكفاءة والحرفية العاليتين التي تتمتع بهما هذه الأجهزة، الى جانب قدرتها الكبيرة على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة .

ولفت البيان، إلى أن البنك سيقوم في ضوء إيلائه أهمية قصوى لسلامة وأمن موظفيه وعملائه، بتعزيز اجراءات الأمن والحماية والتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية لتفادي التعرض لحوادث مشابهة لا قدر الله.

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