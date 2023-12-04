بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

الوكيل الاخباري - قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 8 بالمئة، نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للبنوك، لتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، أطلقت خلاله نتائج دراسة نفذتها الجمعية بعنوان "إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي: تحليل شامل للمساهمة والأثر".



وبين المحروق أن القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة، إذ يتم استخدام إنتاجه كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات.



وأشار إلى أن اليوم العالمي للبنوك الذي حددته الأمم المتحدة في الرابع من كانون الأول، يأتي إقرارا بإمكانيات البنوك الكبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وإدراكاً بأن النظم المصرفية تؤدي دوراً حيوياً على الصعيد الوطني في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة، مبينا أن الاقتصاد الأردني يرتكز على البنوك التي تشكل أكثر من 97 بالمئة من القطاع المالي.



ولفت المحروق إلى أن الدراسة تناولت إسهامات القطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، واستهدفت تسليط الضوء على دور القطاع المصرفي في العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة، وذلك باستخدام نهج تحليلي لمساهمات وأثر القطاع اقتصادياً.

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