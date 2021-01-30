السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 09:34 م

بيان صادر عن وزارة الاشغال بخصوص الانزلاق على طريق جرش

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ارشيفية


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأشغال العامة و الإسكان أنها تتابع منذ عدة أسابيع وجود تصدعات في أحد المواقع على طريق جرش عمان، وأنها كانت ومن خلال لجنه الانزلاقات المشكلة في مجلس البناء الوطني قد قامت بإجراء دراسة للموقع بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة، وباشرت بإجراء المعالجة اللازمة في الموقع من خلال عطاء خاص لهذا الغاية، كما جرى التنسيق مع وزارة المياه والري لنقل خط مياه رئيسي يمر في منطقة العمل.

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وقالت الوزارة أن وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس يحيى الكسبي تفقد الموقع يوم أمس الجمعة خلال جولة تفقدية حيث تبين انه ونتيجة لكميات الامطار التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية حدث بعض التشققات في المنطقه الترابية على طرف الشارع، وتقرر واحترازيا لغايات ضمان السلامة العامة إغلاق مسرب السير القادم من جرش باتجاه عمان وتحويل السير إلى داخل مدينة جرش لتمكين المقاول من العمل بكل يسر وسهولة وإتاحة المجال أمامه لتسريع وتيرة العمل.


وتلفت الوزارة الى أن التشققات في جانب الطريق سطحية ولا تشكل خطرا على سالكي الطريق وان إغلاق المسرب احترازي ويهدف للحفاظ على سلامة المواطنين وسلامة مركباتهم.


وقد اوعز وزير الأشغال للمقاول بتكثيف العمل للانتهاء من اعمال المعالجات بأقرب فرصة، مع ضرورة تعزيز هذا الجزء بعناصر السلامه المروريه من اشارات تحذيريه وارشادية وتخفيف السرعة المسموحة في هذه المنطقة، ووضع دوريه أمنية على مدار الساعة في المنطقة . 


هذا وقد قام الوزير الكسبي يرافقه محافظ جرش وعدد من مسؤولي الوزارة بتفقد الموقع للاطمئنان على سير العمل فيه موعزا بأهمية العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المطلوبة في أقصر وقت ممكن.


 




 

 


 

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