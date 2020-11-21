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السبت، 21-11-2020 07:16 م

بيان صادر عن وزارة الصحة

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إن السياسة التي تتبعها الوزارة تهدف للاستعجال في توزيع الأطباء على المستشفيات الميدانية نظراً لقرب موعد استلام تلك المستشفيات من الناحية الإنشائية في الوقت القريب
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 إذ تسارع الوزارة بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية وفنيي المختبرات والأجهزة الطبية اللازمة والمخبرية والشعاعية.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي كخطوة احترازية وضمن سياستها منذ بداية الأزمة الوبائية بالتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بأعلى مستوياتها من جانب، وكخطوة احترازية تقوم بها الوزارة لتأمين الأسرّة والعناية الطبية في المستوى المطلوب.

 




 

 


 

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