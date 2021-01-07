الجمعة 08-01-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 07-01-2021 10:05 م

بيان من إدارة الأزمات حول تعديل اوقات الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه الجهة الوحيدة المخولة لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الأداريين، ويمنع اعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية عن ذلك.
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وأكد المركز ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص الى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند ادراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال اصدارها لأفراد لا يعملون لديها.

وأعلن المركز ان الحظر الشامل سيمتد من الساعة 12 ليلاً يوم الجمعة الموافق 8 كانون الأول لمدة 24 ساعة . 

 




 

 


 

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