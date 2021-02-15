بيان من التعليم العالي - رابط

الوكيل الإخباري - تعلـن وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من عصر اليوم الموافق 15 / 2 / 2021 ، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافـــق 17 / 2 / 2021، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة.

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وجاء في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية لعام 2020 / 2021 فقط ، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت يوم أمس إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار التي أعلنت اليوم.



وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية التي أعلنت يوم أمس للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.



وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (رمز المستخدم، الرمز السري) التي حصل عليها برسالة نصية على الهاتف الخلوي عند شراء طلب الإلتحاق لأول مرة.

لتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول الى الرابط الآتي :http://www.admhec.gov.jo/WinterUnivTransApp2020/

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