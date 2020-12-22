بيان هام للجالية الكويتية في المملكة

الوكيل الاخباري - دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة امس الاثنين الكويتيين الموجودين في المملكة إلى التواصل معها للمساعدة بعد قرار السلطات الكويتية تعليق الطيران التجاري من وإلى الكويت حتى الأول من يناير المقبل.

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وأهابت السفارة في بيان لها بضرورة التزام الكويتيين في المملكة بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن التطورات الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد .

ووجهت السفارة الكويتيين الموجودين في المملكة إلى التواصل معها في حال طلب المساعدة على الأرقام التالية: 00962793202020 / 0096265675135 / 0096265675136 / 0096265675137 .

المصدر - الوطن



