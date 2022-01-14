بيان هام من مركز الازمات حول نقل مراكز التطعيم - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن نقل مواعيد يومي السبت والأحد القادمين في مراكز تطعيم لقاح كورونا في اربد وعمان.

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وقال المركز، اليوم الجمعة، إنه نظراً للحالة الجوية التي تؤثر على المملكة، تقرر نقل مواعيد يومي السبت والأحد 15- 16 كانون الثاني 2022 في مراكز التطعيم لمحافظتي العاصمة عمان واربد كما يلي:



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