الجمعة 14-01-2022
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الجمعة، 14-01-2022 08:14 م

بيان هام من مركز الازمات حول نقل مراكز التطعيم - اسماء

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن نقل مواعيد يومي السبت والأحد القادمين في مراكز تطعيم لقاح كورونا في اربد وعمان.

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وقال المركز، اليوم الجمعة، إنه نظراً للحالة الجوية التي تؤثر على المملكة، تقرر نقل مواعيد يومي السبت والأحد 15- 16 كانون الثاني 2022 في مراكز التطعيم لمحافظتي العاصمة عمان واربد كما يلي:


حدائق الحسين الى قاعات يا هلا
حدائق الملك عبدالله المقابلين إلى صالة الأمير فيصل
حدائق وادي صقرة إلى قاعة يا هلا 2
مدينة الحسن Drive thru إلى صالة مدينة الحسن


وأشار إلى انه تبقى مراكز التطعيم الأخرى تعمل كالمعتاد.

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