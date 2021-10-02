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السبت، 02-10-2021 11:18 ص

تجارة عمان: حريصون على تعزيز علاقات الأردن والمغرب الاقتصادية

تجارة عمان 2


الوكيل الإخباري - أكد مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، استعداده لتشكيل وفد اقتصادي لزيارة المملكة المغربية لتقصي الفرص الاستثمارية والتشبيك بين أصحاب الأعمال، وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين.

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واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال لقاء أعضاء من المجلس مع السفيرة الأردنية لدى المغرب جمانة غنيمات، أن تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة لدعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية وزيادة مبادلاتهما التجارية بالاتجاهين.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أشار الحاج توفيق الى ان المغرب تشكل بوابة للأردن للوصول إلى أسواق دول غرب إفريقيا، مثلما تشكل المملكة فرصة لأصحاب الأعمال المغاربة لإقامة الاستثمارات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.


واكد استعداد الغرفة لتزويد السفارة الاردنية في المغرب بأية معلومات حول الفرص الاستثمارية و المؤشرات والاحصاءات التجارية بالمملكة، بالإضافة لاستقبال الوفود التجارية.


من جانبه، دعا نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب، إلى التفكير جدياً في إيجاد خط بحري مباشر بين البلدين وتسهيل إصدار التأشيرات للمساهمة في تطوير العلاقات التجارية وزيادة النشاط التجاري، الى جانب تخفيض كلف الشحن بين الجانبين.


وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس جمال بدران، أهمية تعريف الجانب المغربي بالبيئة الاستثمارية بالمملكة والحوافز والمزايا التي تقدمها المناطق الحرة و التنموية والمدن الصناعية.


بدورها اكدت السفيرة غنيمات، أنها ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطبيق "الدبلوماسية الاقتصادية"، وخدمة مصالح البلدين على مختلف المستويات وتذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية بينهما.


وحسب معطيات احصائية للغرفة، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 11 مليون دينار.


وتعتبر المنتجات النباتية والمواد النسيجية والصناعات الكيماوية أهم الصادرات الاردنية للسوق المغربية، فيما تتركز المستوردات بالأغذية والمواد النسيجية وآلات واجهزة ومعدات كهربائية.


 




 

 


 

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