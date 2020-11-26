الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

تحديد آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية -رابط

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الخميس، 26-11-2020 08:17 ص

للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تحديد آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية -رابط

وز
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ غدا الجمعة الموافق ٢٧ / ١١/ ٢٠٢٠ الساعة 12 ليلا .

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وجاء في تصريح للوزارة ، الخميس ، وصل "الوكيل الإخباري " ، أنه لن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا التاريخ، لذا على جميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات الاستفادة حتى التاريخ المذكور أعلاه، سرعة تقديم الطلب.

 

لتقديم الطلب أنقر هنا 

 

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