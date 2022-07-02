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السبت، 02-07-2022 06:43 م

تحديد أماكن بيع الأضاحي في عجلون

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الوكيل الاخباري - حددت بلدية عجلون الكبرى، اليوم السبت، خمسة مواقع لبيع الأضاحي في مناطقها بهدف التسهيل على المواطنين والحفاظ على السلامة العامة والوضع البيئي خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إنه جرى تحديد أماكن بيع الأضاحي بعد دراسة معمقة لاحتياجات المناطق من حيث سهولة وصول المواطنين إليها لكونها بعيدة عن الأحياء السكنية وخارج حدود التنظيم.
 
وأضاف الزغول أنه جرى تحديد مدخل عين جنا الشمالي مثلث"عين التيس" لبيع الأضاحي في منطقتي عجلون وعين جنا، وفي منطقة الروابي جرى اعتماد مثلث "اشتفينا" باتجاه عجلون ومثلث "ارحابا" باتجاه طريق إربد عجلون، وفي منطقة عنجرة جرى تحديد الساحة الواقعة بجانب معصرة النور للزيتون في منطقة القاعدة، إضافة إلى الساحة الواقعة بالقرب من محطة الأشغال على طريق عنجرة عجلون الرئيس.

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