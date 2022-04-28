تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب، إن رصد هلال شوال في المملكة سيكون يوم الأحد ( 1 أيار) تمام الساعة 7:54 مساء.

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واضاف ابو عرقوب لـ "الوكيل الإخباري" أن لجنة الاهلة والرصد واللجان المُختصة سوف تجري عملية رصد الهلال من مسجد الملك الحسين بن طلال في منطقة حدائق الحسين بالعاصمةعمان.



وكان الأردن أعلن أن (3 نيسان) الحالي هو اليوم الأول من شهر رمضان بعد أن تعذر رؤية الهلال، وعليه إذا ما تقرر أن يكون يوم الاثنين (2 أيار) أول أيام عيد الفطر السعيد فإنه يكون عدد أيام الصيام في الأردن 29 يوماً.



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