تحذير حكومي الى جميع المواطنين - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنيين من التعامل مع المكالمات الدولية مجهولة المصدر والمكالمات الواردة عبر تطبيقات الهواتف الخلوية.



ودعت الهيئة في منشور لها ، اليوم الاحد ، إلى تجنب فتح أي رابط مرفق يرد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر غير معروف.



وأكدت على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع المكالمات الدولية مجهولة المصدر والمكالمات الواردة عبر تطبيقات الهواتف الخلوية التي قد تكون ذات طابع احتيالي.

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