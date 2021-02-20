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السبت، 20-02-2021 06:41 م

تحذير من تشكل الصقيع فجر الاحد

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 الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة وادي الأردن، اليوم السبت، المزارعين للتحوط واتباع الإجراءات الوقائية للحد من آثار احتمال تشكل الصقيع مع ساعات فجر يوم غد الأحد.
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وقال مدير الزراعة المهندس بكر البلاونة لـ(بترا)، إن على المزارعين إحكام إغلاق البيوت الزراعية البلاستيكية وعمل قنوات حول البيوت المحمية لمنع تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة، وتغطية النباتات بالبلاستيك أو القش قدر الإمكان، واستخدام الري التكميلي على فترات لمختلف الزراعات المحمية والمكشوفة.

ودعا البلاونة مربي النحل إلى تدفئة خلايا النحل وإحكام إغلاقها، إلى جانب إحكام إغلاق زرائب المواشي والأبقار.

 




 

 


 

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