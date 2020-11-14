تحذير هام من مديرية الأمن العام

الوكيل الاخباري -

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دعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية المتوقعة.وناشدت المديرية المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة والابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر.ودعت المديرية إلى تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبارات، الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه، وعدم المغامرة بقطع مجرى السيول سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام إذا كان هناك ارتفاع في منسوب المياه، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير وبخاصة من على أسطح المباني، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني رقم (911) إذا دعت الحاجة لذلك.