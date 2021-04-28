تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور، إن كوادر المديرية حررت 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين وذلك أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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وبين البزور في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أنه تم تحرير 14 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمادة السكر والدجاج والزيوت النباتية، و4 مخالفات لعدم التقيد بإعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع، إضافة الى تحرير 4 مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع وعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.