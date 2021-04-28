الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أعمدة منارة بشارع الاستقلال في وضح النهار

تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

وفاتان وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في عمان

مواطنون مستاؤون من عدم حصولهم على الدعم المالي

الإجراءات التخفيفية و إلغاء حظر الـ 7 يتصدر تويتر

وفيات الأربعاء 28/4/2021

برنامج الوكيل.. مطالبة بأخذ لقاح كورونا دون منصة التسجيل

الحكومة تفرج عن الإجراءات التخفيفية خلال ساعات

لجان نيابية تناقش إجراءات مكافحة الجراد اليوم

ارتفاع على الحرارة

الأربعاء، 28-04-2021 10:01 ص

تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

4202119124541750641708


الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور، إن كوادر المديرية حررت 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين وذلك أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

اضافة اعلان

وبين البزور في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أنه تم تحرير 14 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمادة السكر والدجاج والزيوت النباتية، و4 مخالفات لعدم التقيد بإعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع، إضافة الى تحرير 4 مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع وعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسواق ليلا

الإجراءات التخفيفية و إلغاء حظر الـ 7 يتصدر تويتر

38_3_1

نقابة العاملين بالكهرباء تناشد بوقف قرار فصل ممثلها في مصانع الكيبلات

ترقب

الحكومة تفرج عن الإجراءات التخفيفية خلال ساعات

1020196131859982293926 (1)

تفاصيل امتحانات الطلبة لكافة الصفوف

420212733520967239957

آذان الفجر اليوم الاربعاء في تمام الساعة 04:24

76

شركس عن الوضع الوبائي : عندما يحلو الانحدار ويرجع الأخضر

أخبار متعلقة
4202119124541750641708

الأمانة: 78 انذارا لمنشآت مخالفة

اربد

صناعة إربد : تحرير 26 مخالفة في الأسبوع الأول من رمضان

620203115540428519469

ضبط 5 متسولين بالزرقاء

6197298f-fc5d-46d5-9dd8-1d422ae40115

الجراد يصل الى مناطق في محافظة الزرقاء

4202112101944622691609

الأمانة تنذر منشآت وتزيل بسطات مخالفة

420211611391781324858

مديرية شباب الزرقاء تحتفل باليوم الوطني للعلم