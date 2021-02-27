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تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

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السبت، 27-02-2021 05:36 م

تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان أنها وبالتعاون مع إدارة السير ستقوم بإجراء تحويلات مرورية للسير ، وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٨ من الشهر الحالي .
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واكدت الوزارة بأنه سيتم تحويل السير القادم من عمان باتجاه الزرقاء ، وذلك بعد تقاطع ابو صياح الى تحويلة موازية ومحاذية يمين الطريق ، بحيث تبدأ من كازية الزعبي وبطول (1.5) كم لتنتهي عند كازية توتال، علماً بأن التحويلة المرورية بعرض ثلاثة مسارب و مجهزة بعناصر السلامة و الاشارات الارشادية و التحذيرية اللازمة. 

وأهابت الأشغال بالأخوة المواطنيين مستخدمي الطريق التمهل و الانتباه و التقيد بأسس القيادة الامنة و الاشارات التحذيرية و تعليمات ادارة السير و كوادرها.

 




 

 


 

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