تحويلة جديدة للباص السريع على اتوستراد عمان - الزرقاء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن البدء بإجراء تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء ضمن الحزمة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد، اعتبارا من صباح الأحد الموافق 31 تشرين الأول.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه سيتم تحويل السير القادم من عمان باتجاه الزرقاء إلى تحويلة محاذية للطريق الرئيسي بطول 700 م تبدأ بعد جسر الجندي باتجاه"جسر شارع عمان التنموي (جسر ال100) .



وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية بعرض ثلاثة مسارب ومؤمنة بعناصر السلامة العامة كافة والإشارات التحذيرية والإرشادية المناسبة، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات كوادرها العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية والإشارات الإرشادية والتحذيرية.