الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في إربد

12 طائرة اثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

ارتفاع حالات التبرع بالقرنيات في مأدبا

قرار جديد للرئيس التونسي

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الأمم المتحدة تعلق على أحداث تونس

الصحة تغلق منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى

تربية الأغوار الشمالية تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

وزير الصحة يكشف عن إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا

الإثنين، 26-07-2021 07:42 م

تربية الأغوار الشمالية تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

w


الوكيل الاخباري - بحثت مديرية التربية والتعليم للواء الاغوار الشمالية، اليوم الاثنين، خطة تعويض الفاقد التعليمي للطلبة .اضافة اعلان


وقال مدير التربية الدكتور طالب العمايرة ، خلال اجتماع موسع عبر الاتصال المرئي برؤساء الأقسام ومديري ومديرات المدارس والشؤون التعليمية والادارية، إن تعويض الفاقد التعليمي سيتم من خلال خطة مدروسة تنفذ على مراحل تبدأ منتصف الشهر المقبل، وتهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى صف بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي بدون فجوات.

ودعا الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل سواء من خلال الرابط الذي أطلقته الوزارة على موقعها الالكتروني، أو من خلال مدارسهم، مشيراً إلى أنه سيتم تهيئة الطلبة نفسياً واجتماعياً بعد فترة انقطاع عن الدراسة الوجاهية، حيث أعدت لذلك خطة للدعم النفسي الاجتماعي سيتم تنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وبين العمايرة، أنه سيتم وضع برنامج زيارات لمتابعة برنامج الفاقد التعليمي في المدارس وأخذ الملاحظات، مؤكداً على اهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق غاية تعويض الفاقد التعليمي.

وتخلل الاجتماع نقاش تركز على احتياجات الأقسام والميدان التربوي، والجوانب التي تتطلب المتابعة والعلاج بهدف تطوير أداء المديرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211521138244587314

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في إربد

f

ارتفاع حالات التبرع بالقرنيات في مأدبا

7202124203857811600300

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

وزارة الصحة 2)

الصحة تغلق منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى

7202125191440464629227

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

الهواري

وزير الصحة يكشف عن إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا

أخبار متعلقة
التربية والتعليم

التربية تصرف مكافآت مالية لمعلمي الفاقد التعليمي

5202117154637837111461

التربية تعقد اجتماعاً موسعاً حول تعويض الفاقد التعليمي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

مطالبة بعقد دورة استثنائية لطلبة التوجيهي بعد اعلان النتائج

وزير التربية

وزير التربية: نتائج التوجيهي خلال 4 أسابيع

7202110214827797462993

162995 متقدم لامتحان الثانوية العامة يوم غد الثلاثاء

820192515444651877099

التربية: برنامج الفاقد التعليمي اختياري ويشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة