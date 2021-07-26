تربية الأغوار الشمالية تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

بحثت مديرية التربية والتعليم للواء الاغوار الشمالية، اليوم الاثنين، خطة تعويض الفاقد التعليمي للطلبة .وقال مدير التربية الدكتور طالب العمايرة ، خلال اجتماع موسع عبر الاتصال المرئي برؤساء الأقسام ومديري ومديرات المدارس والشؤون التعليمية والادارية، إن تعويض الفاقد التعليمي سيتم من خلال خطة مدروسة تنفذ على مراحل تبدأ منتصف الشهر المقبل، وتهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى صف بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي بدون فجوات.ودعا الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل سواء من خلال الرابط الذي أطلقته الوزارة على موقعها الالكتروني، أو من خلال مدارسهم، مشيراً إلى أنه سيتم تهيئة الطلبة نفسياً واجتماعياً بعد فترة انقطاع عن الدراسة الوجاهية، حيث أعدت لذلك خطة للدعم النفسي الاجتماعي سيتم تنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد.وبين العمايرة، أنه سيتم وضع برنامج زيارات لمتابعة برنامج الفاقد التعليمي في المدارس وأخذ الملاحظات، مؤكداً على اهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق غاية تعويض الفاقد التعليمي.وتخلل الاجتماع نقاش تركز على احتياجات الأقسام والميدان التربوي، والجوانب التي تتطلب المتابعة والعلاج بهدف تطوير أداء المديرية.