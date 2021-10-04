تربية المزار الجنوبي تتفقد مدرسة جامعة مؤتة النموذجية



الوكيل الاخباري - تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي مي الرهايفة اليوم الاثنين، مدرسة جامعة مؤتة النموذجية الواقعة وسط حرم جامعة مؤتة.



وأكدت الرهايفة خلال الجولة التفقدية على الالتزام بالاشتراطات الصحية والبروتوكول الصحي المعتمد في المدارس، وصولا إلى أعلى معايير الصحة والسلامة العامة للطلبة وجميع فئات المجتمع، استمرارا للعملية التعليمية دون الرجوع إلى الإغلاقات التي أثرت على المسيرة التعليمية للطلبة.

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