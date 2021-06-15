تربية المزار الجنوبي تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

الوكيل الاخباري -

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واصلت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، ضمن خطة إجرائية تم تجهيزها وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة، وصولا لعودة آمنة إلى المدارس.وأوضحت مديرة التربية مي الرهايفة، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ(بترا)، أن المديرية عملت على الإيعاز للمدارس بإجراء الصيانات الخفيفة اللازمة ضمن الصلاحيات المتوفرة لديها، إضافة إلى الصيانات التي قامت بها المديرية في عدد كبير من المدارس، مشيرة الى الانتهاء من استلام عدد من الغرف الصفية المضافة لعدد من المدارس داخل اللواء لتمكينها من زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الطلاب. كما ذكرت بأنه تم الإعلان عن استئجار مبانٍ في المناطق التي تشهد اكتظاظاً سكانياً كبيراً، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع تحت التنفيذ، تتعلق ببناء غرف صفية مضافة وأسوار مدارس وساحات، والتي من يتوقع استلامها قبل بدء العام الدراسي الجديد.