الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

تجارة العقبة تناقش تحديات التجار

مدير الأمن العام يوعز للقضاء الشرطي بتوقيف طاقم احدى دوريات النجدة

بريطانيا: 10 وفيات و 7673 إصابة جديدة بكورونا

دودين يبحث التعاون الإعلامي مع الوطنيّة للإعلام والهيئة الوطنيّة للصحافة في مصر

تنويه هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

جلسة حوارية حول أموال الضمان الاجتماعي

شاهد بالفيديو .. اعتداء وحشي على فتاة بعد رفعها علم فلسطين بالقدس

الحكومة : اصابات كورونا ستصل إلى 2500 اصابة يومياً بالاردن

الصحة : 12 ألف شخص اصيبوا بكورونا بعد تلقيهم الجرعة الأولى في الأردن

إصابة 17 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال في القدس

الثلاثاء، 15-06-2021 07:14 م

تربية المزار الجنوبي تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم



الوكيل الاخباري - واصلت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، ضمن خطة إجرائية تم تجهيزها وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة، وصولا لعودة آمنة إلى المدارس.اضافة اعلان


وأوضحت مديرة التربية مي الرهايفة، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ(بترا)، أن المديرية عملت على الإيعاز للمدارس بإجراء الصيانات الخفيفة اللازمة ضمن الصلاحيات المتوفرة لديها، إضافة إلى الصيانات التي قامت بها المديرية في عدد كبير من المدارس، مشيرة الى الانتهاء من استلام عدد من الغرف الصفية المضافة لعدد من المدارس داخل اللواء لتمكينها من زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الطلاب. كما ذكرت بأنه تم الإعلان عن استئجار مبانٍ في المناطق التي تشهد اكتظاظاً سكانياً كبيراً، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع تحت التنفيذ، تتعلق ببناء غرف صفية مضافة وأسوار مدارس وساحات، والتي من يتوقع استلامها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202114193844771589165

تجارة العقبة تناقش تحديات التجار

5202126151843549000694

مدير الأمن العام يوعز للقضاء الشرطي بتوقيف طاقم احدى دوريات النجدة

620211510343247842811

دودين يبحث التعاون الإعلامي مع الوطنيّة للإعلام والهيئة الوطنيّة للصحافة في مصر

1 (52)

تنويه هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

5202123155640433837586

جلسة حوارية حول أموال الضمان الاجتماعي

6202112174846841119654

الحكومة : اصابات كورونا ستصل إلى 2500 اصابة يومياً بالاردن

أخبار متعلقة
5202126184142590782081

الفراية يزور مركز التطعيم الجديد في الجامعة الاردنية

الوكيل عمان

الحكومة تعلن آلية الاستفسار عن خدماتها

وزارة الصحة

الصحة : نسعى إلى إعطاء لقاح كورونا لـ 3 مليون شخص مع نهاية حزيران

وزارة التربية والتعليم

تطعيم 550 معلماً ومعلمة بلقاح كورونا بالاغوار الشمالية

وزارة الصحة

الصحة : دوام جميع فرق التطعيم غدا الثلاثاء

Untitled-1-311

الصحة تؤكد توفر جميع أدوية علاجات الأمراض المزمنة