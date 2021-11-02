تربية عجلون تكرم مديرات مدارس ولجنة مسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية



الوكيل الاخباري - كرمت مديرية تربية محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، مديرات المدارس لمساهمتهن في إنجاح مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية للعام الدراسي 2019/2020 واللجنة المشرفة على المسابقة.



واكد مدير التربية سامي شديفات ان حفل التكريم يأتي لتحفيز العمل والانجاز وتكريم المديرات المتميزات وتعزيز وترسيخ قيم العمل الاجتماعي في نفوس أبنائنا الطلبة وحث الجميع على فعل الخير.



وسلم شديفات بحضور المدير الإداري المهندس عصام ابوحمده، الشهادات للمكرمين وهم مدير الشؤون الفنية والتعليمية الدكتور سالم بني عطا ورئيس قسم النشاطات التربوية ياسين السعايدة و ضابط الارتباط سامر القضاة وعضو قسم المحاسبة محمد الغزو.

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