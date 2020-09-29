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الثلاثاء، 29-09-2020 02:15 م

بعد اجتماع مع الحكومة

ترجيح إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي خلال يومين

مط
إحدى صالات المطاعم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رجّح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر عواد ، أن يتم الإعلان عن إعادة فتـــح صالات المطاعم ، خلال اليومين القادمين.

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ولفت عواد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن اجتماعا عُقد أمس مع وزارة السياحة والآثار ، لبحث تداعيات فيروس كورونا على المطاعم والمقاهي،حيث تمّ اتخاذ القرار ، بشأن إعادة فتح الصالات، مشيرا أنه تواجد بالاجتماع ، من أجل الحديث عن التحدّيات التي تواجه قطاعات المطاعم والمقاهـي .

 

وبيّن ، أن الحكومة ، ستُعلن عن آلية إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي ، خلال الساعات القادمة ، بعد إغلاقها لمدة (14) يوما ، ضمن شروط صحيّة مشدّدة ، تعتمد بالدرجة الأولى على التباعد الاجتماعي ، عدا عن الالتزام بارتداء الكمّامات والمعقّمات.

 

وأوضح العواد ، أن خسائر قطاع المطاعم الشعبية خلال فترة الإغلاق تعدّت (14) مليون دينار ، ما يتطلب وقفة جادة من الحكومة مع ممثلي القطاع .

 

ويترقّب الأردنيون قرار إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي ، كونها مكانا يرتادونه ، لغايات تغييــر الأجواء .

 

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