تسجيل 25 وفاة و 2459 إصابة بكورونا في الاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نشرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .وتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (2459) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:• (2456) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:- (1071) في محافظة العاصمة عمّان.- (135) في محافظة إربد، منها (39) في الرمثا.- (96) في محافظة عجلون.- (44) في محافظة جرش.- (25) في محافظة العقبة.-(22) في محافظة المفرق.- (809) في محافظة الزرقاء.- (103) في محافظة البلقاء.- (84) في محافظة الكرك.- (29) في محافظة معان.- (25) في محافظة الطفيلة.- (13) في محافظة مأدبا.• (3) حالات خارجيّة، (2) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة لسائق شاحنة قادم عبر مركز حدود العمري.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (33009) حالة.- سُجّلت (25) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (282) حالة- سُجّلت (99) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.- تمّ إجراء (27648) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1517884) فحصاً.إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).