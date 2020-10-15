الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 06:07 م

تسجيل 25 وفاة و 2459 إصابة بكورونا في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن . 
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وتالياً التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (2459) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
• (2456) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (1071) في محافظة العاصمة عمّان.
- (135) في محافظة إربد، منها (39) في الرمثا.
- (96) في محافظة عجلون.
- (44) في محافظة جرش.
- (25) في محافظة العقبة.
-(22) في محافظة المفرق.
- (809) في محافظة الزرقاء.
- (103) في محافظة البلقاء.
- (84) في محافظة الكرك.
- (29) في محافظة معان. 
- (25) في محافظة الطفيلة. 
- (13) في محافظة مأدبا.
• (3) حالات خارجيّة، (2) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة لسائق شاحنة قادم عبر مركز حدود العمري.
 - وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (33009) حالة.
- سُجّلت (25) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (282) حالة
- سُجّلت (99) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (27648) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1517884) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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