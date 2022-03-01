تسهيل عبور 479 أردنيا من معابر حدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الثلاثاء، أنها سهلت إجراءات عبور ودخول 479 مواطنا أردنيا منهم 147 طالبا، إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها، حسب الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول.



وأكّدت الوزارة ضرورة استماع الأردنيين في أوكرانيا لإرشادات الوزارة والتواصل معها.



وقال أبو الفول، لـ "المملكة"، إنّ توافد الأردنيين إلى المعابر البرية الحدودية مع أوكرانيا مستمر، حيث يتم تأمين المواطنين الأردنيين بكل أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة من خلال مركز العمليات والسفارات الأردنية.

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