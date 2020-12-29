تصريحات لوزير التربية والتعليم حول التعليم عن بعد

الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الثلاثاء عددا من المدارس التابعة لمحافظة جرش رافقه نواب المحافظة ماجد الرواشدة وعمر عياصرة وفايزة الشهاب، ونائب محافظ جرش، ومدير التربية والتعليم للمحافظة ومدير إدارة الأبنية ومدير التخطيط في الوزارة.

اضافة اعلان



وأكد الدكتور النعيمي في حوار مع نواب المحافظة وممثلي اللامركزية ومجلس المحافظة خلال جولته، أهمية العلاقة التشاركية، سعيا لتطوير الخدمة التربوية والتعليمية المقدمة لأبنائنا في وطننا العزيز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرة في هذا المجال.



وعرض الدكتور النعيمي، واقع العملية التعليمية في المحافظة من حيث الأبنية والإضافات الصفية والصيانة العامة والاستملاك.



وبين أن المؤشرات التربوية تؤكد أن العملية التعليمية في محافظة جرش هي بالمستوى الوطني من حيث نسبة الطلبة إلى المعلمين، ونسبة الطلبة في الغرف الصفية، والمدارس المستأجرة وذات الفترتين.



وأكد أن المعلم هو العنصر الأساس في العملية التعليمية، ولدى الوزارة خطة فيما يتعلق بتمكين المعلمين وتأهيلهم، لا سيما ونحن نتحدث عن التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، حيث أصبح التعليم عن بعد متطلبا وليس خيارا للوزارة.



