تصريح حكومي بشأن العودة إلى الإغلاقات

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس، إن الحل الجوهري لعدم انتشار كورونا هو الالتزام بإجراءات الوقاية (التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة، وغسل الايدي).



وأضاف شركس في تصريحات صحافية ، الجمعة ، أن العودة إلى الإغلاقات لم تعد تجدي نفعا حاليا بعد الانتشار المجتمعي للوباء.

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ولفت أن الفيروس اصبح في كل مكان.



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