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الجمعة، 02-10-2020 04:58 م

كورونا في كلّ مكان

تصريح حكومي بشأن العودة إلى الإغلاقات

اغلا
رجال من القوات المسلحة الأردنية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس، إن الحل الجوهري لعدم انتشار كورونا هو الالتزام بإجراءات الوقاية (التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة، وغسل الايدي).

وأضاف شركس في تصريحات صحافية ، الجمعة ،  أن العودة إلى الإغلاقات لم تعد تجدي نفعا حاليا بعد الانتشار المجتمعي للوباء.

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ولفت أن الفيروس اصبح في كل مكان.


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