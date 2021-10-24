تطورات الحالة الصحية للسيدة التي تعرضت للحرق من قبل زوجها في إربد

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور ابراهيم الشهابات، أن الوضع الصحي للسيدة التي تعرضت للحرق من قبل زوجها بالزيت غير مستقر وتحتاج إلى عمليات جراحية وتجميلية.

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وقال الشهابات بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الحروق التي تعرضت لها السيدة درجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة رابعة بأماكن مختلفة من جسدها.

من جهته أشار مدير صحة إربد الدكتور رياض الشياب لـ "الوكيل الاخباري" ردا على مناشدة والد السيدة بضرورة الحصول على تقرير طبي بوضعها الصحي إلى أن التقرير الطبي الأول يجب أن يحصل عليه من مستشفى الرمثا الحكومي، مضيفا أن التقرير الطبي الثاني لا يمكن الحصول عليه من مستشفى بسمة وانما عن طريق الطب الشرعي.

وكان قد ناشد والد السيدة اسلام السقار بحصوله على تقرير طبي ليتمكن من الحصول على اعفاء طبي أو نقلها إلى مستشفى آخر.

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