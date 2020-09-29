تطورات فتح صالات المطاعم والمقاهي بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أكد مساعد الأمين العام لوزارة السياحة الدكتور علي البياضي أن قرارا بشأن موضوع صالات المطاعم السياحية و الشعبية سيصدر عن رئاسة الوزراء خلال اليومين القادمين ، وذلك ضمن الشروط التي تراعي الوضع الوبائي بفعل جائحة كورونا .واشار الى أن هذه الشروط والمعايير التي تم الإتفاق عليها سترفع الى رئاسة الوزراء لإقرارها وإصدار القرار .وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ، امس الاثنين ، عن توجيه رئيس الوزراء للفرق الحكوميّة المختصّة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها صالات المطاعم والمقاهي؛ وسيتمّ الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيّام القليلة المقبلة .