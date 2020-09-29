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الثلاثاء، 29-09-2020 02:19 م

تطورات فتح صالات المطاعم والمقاهي بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مساعد الأمين العام لوزارة السياحة الدكتور علي البياضي أن قرارا بشأن موضوع صالات المطاعم السياحية و الشعبية سيصدر عن رئاسة الوزراء خلال اليومين القادمين ، وذلك ضمن الشروط التي تراعي الوضع الوبائي بفعل جائحة كورونا .
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 واشار الى أن هذه الشروط والمعايير التي تم الإتفاق عليها سترفع الى رئاسة الوزراء لإقرارها وإصدار القرار  .

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ، امس الاثنين ، عن توجيه رئيس الوزراء للفرق الحكوميّة المختصّة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها صالات المطاعم والمقاهي؛ وسيتمّ الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيّام القليلة المقبلة . 

 




 

 


 

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