تطورات فتح صالات المطاعم والمقاهي بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
أكد مساعد الأمين العام لوزارة السياحة الدكتور علي البياضي أن قرارا بشأن موضوع صالات المطاعم السياحية و الشعبية سيصدر عن رئاسة الوزراء خلال اليومين القادمين ، وذلك ضمن الشروط التي تراعي الوضع الوبائي بفعل جائحة كورونا .اضافة اعلان
واشار الى أن هذه الشروط والمعايير التي تم الإتفاق عليها سترفع الى رئاسة الوزراء لإقرارها وإصدار القرار .
وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ، امس الاثنين ، عن توجيه رئيس الوزراء للفرق الحكوميّة المختصّة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها صالات المطاعم والمقاهي؛ وسيتمّ الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيّام القليلة المقبلة .