السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 08:59 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4093.903 طن، توزعت على 2170.251 طن خضار، 1630.095 طن فواكه، و293.557 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 652.897 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 18 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

 



 




 

 


 

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