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الإثنين، 26-10-2020 07:58 م

تعليق دوام الخط الحديدي الحجازي لإصابة موظفين بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي صلاح اللوزي، تعليق الدوام في مقر المؤسسة لثلاثة أيام قادمة بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف كوادرها.

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وقال اللوزي اليوم الاثنين، إن فرق التقصي الوبائي أجرت فحوصات (بي سي آر) لموظفي الخط الحديدي الحجازي ليتبين إصابة 4 موظفين بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه قرر تعليق الدوام في المقر الرئيس اعتبارا من صباح غد الثلاثاء ليعود الأحد المقبل.


وأضاف اللوزي أن تعليق الدوام يأتي بهدف تعزيز التدابير الاحترازية، وإجراء فحوصات (بي سي آر) للموظفين، وتعقيم المكاتب لضمان السلامة العامة، مشيرا إلى أن مكاتب المؤسسة في المحافظات مستثناة من قرار تعليق الدوام.


 




 

 


 

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