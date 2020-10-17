تعليق دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في 38 مدرسة - أسماء

الوكيل الاخباري -

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تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية لمدة يومين من تاريخ ثبوت الإصابات في ( 38 ) مدرسة ليومي الجمعة والسبت ( 35 ) مدرسة حكومية و ( 3 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا علما بأن العودة للدوام بعد تعقيم تلك المدارس.حيث بلغ مجموع الإصابات ( 84 ) إصابة جميعها لمعلمين ومعلمات و إدارييين وإداريات في تلك المدارس بالإضافة لتسع ( 9 ) إصابات لموظفين في مركز الوزارة وبعض المديريات.المدارس الحكومية : -تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 35 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 74 ) إصابة جميعها لمعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات في تلك المدارس توزعت كالتالي :1- مدرسة الرامة الثانوية الشاملة المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة / إصابة معلم.2- مدرسة ابن العميد الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمين اثنين.3- مدرسة نديم الملاح الأساسيه للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلم.4- مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمتين.5- مدرسة أم القطين الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الشرقية / إصابة معلمة.6- مدرسة حسن البرقاوي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.7- مدرسة رقية بنت الرسول الأساسية الأولى للإناث / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.8- مدرسة إيدون الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة 17 معلمة.9- مدرسة أم شريك الأنصاريه الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة 22 معلمة.10- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة.11- مدرسة أم عمارة الأنصارية الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الشرقية / إصابة معلمة.12- مدرية مرج الحمام الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة.13- مدرسة مرج الحمام الأساسية(مسائي سوريون) / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة.14- مدرسة أم عبهرة الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة إدارية.15- مدرسة المأمونية الشرقية الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة معلمة.16- مدرسة رملة بنت أبي عوف الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.17- مدرسة الليث بن سعد الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة معلم.18- مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمة.19- مدرسة المزار الأساسية المختلطة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي / إصابة معلمة.20- مدرسة أم هانئ الثانوية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.21- مدرسة عائشة الباعونية الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمة.22- مدرسة أجنادين الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمتين.23- مدرسة الحسنية الثانوية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.24- مدرسة مرج الحمام الأوسط الأساسية الثانية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.25- مدرسة شجرة الدر الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة.26- مدرسة خريبة السوق الثانوية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم.27- مدرسة العالوك الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة معلم.28- مدرسة عجلون الأساسية المختلطة ( مسائي سوريون ) / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلمة.29- مدرسة عبين الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلمة.30- مدرسة السخنة الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة معلم.31- مدرسة السخنة الأساسية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية.32- مدرسة الحسينية الاساسية الثانية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي. إصابة معلمة.33- مدرسة أم طفيل الثانوية المختلطة الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلم.34- مدرسة خالد بن الوليد الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.35- مدرسة بلاط الشهداء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.المدارس الخاصة : -تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 3 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 10 ) إصابات لمعلمين ومعلمات وإداريين في تلك المدارس___________• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 1068 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 566 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 177 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 389 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 334 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 548 ) مصابا و( 29 ) مستخدما و ( 55 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا ).وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .