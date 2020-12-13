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الأحد، 13-12-2020 06:42 م

تعميم بشأن رخص تقديم الأرجيلة

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الوكيل الاخباري - وجه أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، كتابا إلى مدراء المناطق ومدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية والمتضمن السماح بنقل رخص تقديم الأرجيلة من موقع لآخر شريطة أن يكون موقع الرخصة والموقع المراد الانتقال إليه (الموقع الجديد) قائمين ضمن حدود الأمانة التي صدرت عنها الرخصة المراد نقلها.
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كما اشترط الكتاب تطبيق اشتراطات تجديد ترخيص أماكن تقديم الأرجيلة في المنشآت السياحية المصنفة وغير المصنفة الصادرة عن وزارة الصحة للموقع الجديد.

وتضمن الكتاب عدم نقل ملكية الرخصة التي تم نقلها لشخص آخر الا بعد مرور خمس سنوات على إصدارها في الموقع الجديد.

 




 

 


 

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