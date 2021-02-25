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الخميس، 25-02-2021 04:12 م

تعميم حكومي صارم للقطاع الخاص

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة العمل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والعاملين لديها والعاملين في خدمات التوصيل إلى التقيد بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها واتباع بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة العمل واعتمدتها وزارة الصحة.
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وشدد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، على ضرورة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/ أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها وإجراءات الحجر الصحي الذاتي والعزل المنزلي، لتلافي العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع والصادرة بمقتضى قانون الدفاع بهذا الخصوص.

وأكد أهمية التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة وعدم السماح بالتجمعات داخل المنشآت والتقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم السماح لمرتادي تلك المؤسسات والمنشآت بالدخول دون ارتداء الكمامات.

ولفت الزيود إلى أن جميع هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده، وذلك باتخاذ أصحاب المنشآت والعاملين لديهم ومرتاديها أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب أو تساهم في نقل العدوى وتفشي فيروس كورونا.

 




 

 


 

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