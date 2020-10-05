تعميم صادر عن وزير الصحة سعد جابر

الوكيل الإخباري - عمم وزير الصحة سعد جابر ، اليوم الاثنين ، تسعيرة اقامة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة.



وبين جابر انه سيتم اعتماد العمل بالتسعيرة الجديدة ابتداء من الاول من الشهر الجاري.

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وتشمل التسعيرة المرضى الأردنيين وغير الأردنيين.

وجاءت التسعيرة على النحو التالي :

1-- تكلفة العزل في غرفة من الدرجة الاولى : 250 دينارا

2-- تكلفة العزل في غرفة مشتركة : 150 دينارا

3-- عزل الطفل : 200 دينارا

4-- تكلفة مرافق الطفل في غرفة العزل : 100 دينار.

5- يضاف الى الاسعار اعلاه الخدمات التالية :

** الاقامة والخدمات الفندقية

**الفحوصات التشخيصية

** الصور الشعاعية

** ادوية رفع المناعة

** معالجة الاعراض المصاحبة للممرض

** الاشراف الطبي من قبل استشاري الصدرية

** استشارة الطب النفسي

** التنقلات

** مدة الاقامة 10 ايام والتي حددت بحسب تعليمات لجنة الاوبئة

** المستهلكات والمستلزمات الطبية

6-- يتم احتساب تكلفة المريض في غرف العزل حسب السعر المقرر اعلاه وعدد ايام الاقامة ، وان احتاج المرضى دخول قسم العناية الحثيثة فيتم اضافتها الى تكلفة الفاتورة حسب السعر المقرر لكل مستشفى.



