الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية ينعى طالبة توفيت بحادث سير

إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن عبر سوريا

توضيح من صندوق المعونة بشأن عمال المياومة

الكشف عن قيمة متطلبات الاستعداد لفصل الشتاء للاجئين في الأردن

دعوة لالتزام محلات الألبسة بالشروط الصحية

الغذاء والدواء للوكيل : بدء توريد مطعوم الأنفلونزا

رسالة أمنية للأردنيين

الجمارك تحدد المبلغ الواجب التصريح عنه عند دخول الأردن

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

رسالة من النعيمي إلى المعلمين - فيديو




الإثنين، 05-10-2020 10:21 ص

تعميم صادر عن وزير الصحة سعد جابر

3202022201735838954983


الوكيل الإخباري - عمم وزير الصحة سعد جابر ، اليوم الاثنين ، تسعيرة اقامة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة.

وبين جابر انه سيتم اعتماد العمل بالتسعيرة الجديدة ابتداء من الاول من الشهر الجاري.

اضافة اعلان

وتشمل التسعيرة المرضى الأردنيين وغير الأردنيين.
وجاءت التسعيرة على النحو التالي :
1-- تكلفة العزل في غرفة من الدرجة الاولى : 250 دينارا
2-- تكلفة العزل في غرفة مشتركة : 150 دينارا
3-- عزل الطفل : 200 دينارا
4-- تكلفة مرافق الطفل في غرفة العزل : 100 دينار.
5- يضاف الى الاسعار اعلاه الخدمات التالية :
** الاقامة والخدمات الفندقية
**الفحوصات التشخيصية
** الصور الشعاعية
** ادوية رفع المناعة
** معالجة الاعراض المصاحبة للممرض
** الاشراف الطبي من قبل استشاري الصدرية
** استشارة الطب النفسي
** التنقلات
** مدة الاقامة 10 ايام والتي حددت بحسب تعليمات لجنة الاوبئة
** المستهلكات والمستلزمات الطبية
6-- يتم احتساب تكلفة المريض في غرف العزل حسب السعر المقرر اعلاه وعدد ايام الاقامة ، وان احتاج المرضى دخول قسم العناية الحثيثة فيتم اضافتها الى تكلفة الفاتورة حسب السعر المقرر لكل مستشفى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تيسير-النعيمي-وزير-التربية-12345

وزير التربية ينعى طالبة توفيت بحادث سير

2018_10_16_15_18_15_311

إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن عبر سوريا

3202016211515388746455

القبض على 3 أشخاص افتعلوا عملية سلب

5f7ac6aa9b872

الكشف عن قيمة متطلبات الاستعداد لفصل الشتاء للاجئين في الأردن

150758_8_1587735895

دعوة لالتزام محلات الألبسة بالشروط الصحية

2202011121646276036801

وزير الداخلية يوجه بخصوص الحظر ومناطق العزل

أخبار متعلقة
main_image5d431f828ac3d

إيقاف العمل بالاسوارة الإلكترونية في الأردن

22020511819184503469

جابر: طلبنا استثناءات بالتعيين في مستشفى البشير

3

الشواربة: كورونا أظهر الحاجة للمحال التجارية داخل المناطق السكنية

ريض

التربية توضّح للوكيل آلية دوام رياض الأطفال

dc68e4b241348c0fd1acd8653a2a79a7

استقالة 7 أعضاء من مجلس محافظة الزرقاء

0L5A7216

لجنة الأوبئة تعلق على تسجيل إصابات بكورونا في المدارس