الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

العراق: 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل

اعلان صادر عن وزارة العمل

71 وفاة بكورونا في المغرب و14 بالجزائر

بدء طلبات شراء لقاح كورونا

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة




الإثنين، 16-11-2020 10:12 م

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

11202016113821993797496


الوكيل الاخباري - عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، على الجامعات الحكومية والخاصة تهيئة البيئة التعليمية لعقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي.
اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة أن التعميم الصادر اليوم الاثنين، يأتي استعداداً لعقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي حال سمحت الحالة الوبائية بذلك، مؤكدة أن القرار النافذ يأتي وفقاً للحالة الوبائية وبالتنسيق مع لجنة الأوبئة وخلية الأزمة.

وطلبت الوزارة من الجامعات الحكومية والخاصة اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة ومعايير التباعد الجسدي بين الطلبة حال قررت وزارة التعليم العالي إنفاذ قرارها الصادر بعقد الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي، وتهيئة البيئة التعليمية لعقد الامتحانات النهائية (عن بُعد) حال استلزمت الحالة الوبائية الذهاب لذلك. ووجهت الوزارة الجامعات الحكومية والخاصة بتزويدها بتقرير مفصل بالإجراءات المتخذة من قبلها إزاء عقد الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي أو (عن بُعد). يشار إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد اتخذ قراراً بعقد الامتحانات النهائية للعام الجامعي 2020 - 2021 داخل الحرم الجامعي حال سمحت الحالية الوبائية بذلك.
 
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية الأردنية- %28أرشيفية%29

بيان صادر عن وزارة الخارجية

112020615476877586839

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

اعلان صادر عن وزارة العمل

1120201418522225795060

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

5fb2c29869721

وزير الصحة يوضح حول تسعيرة علاج كورونا

112020718297555968239

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
11202016121117115275368

مؤتمر في رئاسة الوزراء والاعلان عن اجراءات حكومية

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25

بدء سريان قرار حظر التجول الشامل في المملكة

بيان

التعليم العالي : تتم ملاحقة خدمات طلابية غير مرخصة

وزارة الصحة 2)

الصحة مستمرة بتوزيع لقاح الأنفلونزا الموسمية من خلال المراكز الصحية والمستشفيات

10202021183950592925872

منصب جديد لوزير الاعلام السابق أمجد العضايلة

1020201214466583203439

العضايلة يقدم رسالة شكر