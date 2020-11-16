تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، على الجامعات الحكومية والخاصة تهيئة البيئة التعليمية لعقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي.وأوضحت الوزارة أن التعميم الصادر اليوم الاثنين، يأتي استعداداً لعقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي حال سمحت الحالة الوبائية بذلك، مؤكدة أن القرار النافذ يأتي وفقاً للحالة الوبائية وبالتنسيق مع لجنة الأوبئة وخلية الأزمة.وطلبت الوزارة من الجامعات الحكومية والخاصة اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة ومعايير التباعد الجسدي بين الطلبة حال قررت وزارة التعليم العالي إنفاذ قرارها الصادر بعقد الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي، وتهيئة البيئة التعليمية لعقد الامتحانات النهائية (عن بُعد) حال استلزمت الحالة الوبائية الذهاب لذلك. ووجهت الوزارة الجامعات الحكومية والخاصة بتزويدها بتقرير مفصل بالإجراءات المتخذة من قبلها إزاء عقد الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي أو (عن بُعد). يشار إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد اتخذ قراراً بعقد الامتحانات النهائية للعام الجامعي 2020 - 2021 داخل الحرم الجامعي حال سمحت الحالية الوبائية بذلك.