تعميم من البنك المركزي على البنوك

الوكيل الاخباري -

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عمم محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، إلى البنوك آلية ضمان توريد استحقاقات الخزينة العامة قبل انتهاء السنة المالية.وقال فريز، إن أوقات عمل أنظمة الدفع ليوم الخميس 31/12/20250 ستكون بحسب نظام التسويات الاجمالية الفوري على الشكل التالي: تنتهي فترة تبادل التحويلات الثنائية بين الأعضاء الساعة 7:15 مساءً، وتبدأ فترة السيولة من االساعة 7:15 لغاية الساعة 7:45، ويتم اغلاق يوم العمل الساعة 7:45 مساءً.وكما سيكون استقبال الودائع في نافذة الايداع بالدينار الأردني من الساعة 3:15 حتى الساعة 7:30 مساءً.اما تبادل الشيكات من خلال نظام مركز المقاصة الإلكترونية للشيكات سيكون وفق الشكل التالي: تنتهي فترة تقديم الشيكات الساعة 5:00 مساءً، وتنتهي فترة الرد على الشيكات الساعة 6:00 مساءً.وكما تنتهي فترة استقبال الايداعات (نقدا وشيكات) الخاصة بحسابات وزارة المالية الساعة 7:00 مساءً.ويشار إلى أن آخر موعد لتسوية ملفات التقاص الخاصة بانظمة مدفوعات التجزئة الساعة 7:15 مساءً.