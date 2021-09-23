تعميم من وزارة التربية بشأن خطأ مطبعي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت وزارة التربية والتعليم على ورود خطأ مطبعي في كتاب التربية الاسلامية للصف السابع / الجزء الاول.
وعممت الوزارة بحسب كتاب اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري إلى مديريات التربية والتعليم حددت فيه الخطأ بالوحدة الرابعة / الدرس الثالث من التلاوة والتجويد / مخرج الجوف صفحة 131 في الآية القرآنية بسورة يس في قوله تعالى (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) يس: 46 حيث سقط من الاية الكريمة الحرف (من) بسبب خطأ مطبعي.
واردفت الوزارة انه تم رصد الخطأ لتعديله في الطبعة القادمة للكتاب (2022).
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