تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس والاقسام

الوكيل الاخباري -

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عممت وزارة التربية والتعليم على كافة أقسامها بضرورة تزويدها بأسماء الموظفين الزائدين لغايات توزيعهم الى عدد من الوزارات .وبحسب التعميم فإنه سيتم توزيع الموظفين الزائدين بعد تأهيلهم الى الوزارات والمؤسسات التالية : الصناعة والتجارة والتموين ، والزراعة ، والسياحة والآثار ، والعمل ، والبيئة ، والتنمية الإجتماعية ، والبلديات وأمانة عمان ، المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، هيئة تنظيم النقل البري.