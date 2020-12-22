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الثلاثاء، 22-12-2020 06:30 م

تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس والاقسام

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - عممت وزارة التربية والتعليم على كافة أقسامها بضرورة تزويدها بأسماء الموظفين الزائدين لغايات توزيعهم الى عدد من الوزارات .
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وبحسب التعميم فإنه سيتم توزيع الموظفين الزائدين بعد تأهيلهم الى الوزارات والمؤسسات التالية : الصناعة والتجارة والتموين ، والزراعة ، والسياحة والآثار ، والعمل ، والبيئة ، والتنمية الإجتماعية ، والبلديات وأمانة عمان ، المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، هيئة تنظيم النقل البري.

 




 

 


 

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