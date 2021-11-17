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الأربعاء، 17-11-2021 02:46 م

تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة عممت على جميع المدارس الحكومية والخاصة، بالاستمرار في التعليم الوجاهي .

و قال المصدر ان التعميم اكد على إغلاق الشعب الصفية التي تحدث فيها إصابات، لمدة خمسة أيام فقط .

وفي وقت سابق أكدت منصة حقك تعرف التابعة لرئاسة الوزراء أنه لا صحَّة لإشاعة تحويل المدارس إلى التَّعليم عن بُعد اعتباراً من تاريخ 25-11-2021م.

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