تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة عممت على جميع المدارس الحكومية والخاصة، بالاستمرار في التعليم الوجاهي .
و قال المصدر ان التعميم اكد على إغلاق الشعب الصفية التي تحدث فيها إصابات، لمدة خمسة أيام فقط .
وفي وقت سابق أكدت منصة حقك تعرف التابعة لرئاسة الوزراء أنه لا صحَّة لإشاعة تحويل المدارس إلى التَّعليم عن بُعد اعتباراً من تاريخ 25-11-2021م.
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