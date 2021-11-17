تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة عممت على جميع المدارس الحكومية والخاصة، بالاستمرار في التعليم الوجاهي .



و قال المصدر ان التعميم اكد على إغلاق الشعب الصفية التي تحدث فيها إصابات، لمدة خمسة أيام فقط .



وفي وقت سابق أكدت منصة حقك تعرف التابعة لرئاسة الوزراء أنه لا صحَّة لإشاعة تحويل المدارس إلى التَّعليم عن بُعد اعتباراً من تاريخ 25-11-2021م.

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