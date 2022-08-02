الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 02-08-2022 09:32 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3303.569 طن، توزعت على 1848.591 طن خضار،1274.455 طن فواكه، و 180.522 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1908.101 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 



 




 

 


 

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