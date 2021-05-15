السبت 15-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

13 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

كتائب القسام تعلن شنها هجوما صاروخيا جديدا على سديروت

رام الله ترسل شحنة من مساعدات ومعونات طبية إلى غزة الأحد

الاحتلال يدعو سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر

استهداف الإعلام لن يخفي الجرائم ،، عين الحقيقة تواصل !!

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على الفلسطينيين في غزة

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

مجلس الأعيان: الشعب الفلسطيني يخوض اليوم معركة التحرر

قصف مقبرة ميدان فلسطين خلف مقر بلدية غزة

مستوطنون يحرقون مساحات واسعة من أراضي جالود

السبت، 15-05-2021 04:59 م

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

122020416130936873820


الوكيل الإخباري- اصدرت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

اضافة اعلان
 

سُجِّلت (276) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (723,345) حالة.
'سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9243) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.12%)، مقارنة مع (3.41%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (8857) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,921,815) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (824) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (702,834) حالة.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11268) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (98) حالة، فيما غادرت (58) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (724) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 13%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%
- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 124 في محافظة العاصمة عمّان.
- 40 في محافظة الزرقاء.
- 29 في محافظة المفرق. 
- 28 في محافظة إربد، منها 1 في الرمثا.
- 25 في محافظة عجلون.
- 12 في محافظة الكرك.
- 6 في محافظة البلقاء.
- 4 في محافظة معان.
- 4 في محافظة مأدبا.
- 3 في محافظة جرش.
- 1 في محافظة العقبة.
- 0 في محافظة الطفيلة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f60ad5a-1229-422e-ab15-2346ecb81d20

مجلس الأعيان: الشعب الفلسطيني يخوض اليوم معركة التحرر

72e114dd878b659dfb43be41bfc9d172

المستشفى الميداني الأردني يبدأ حملة تبرع بالدم لمستشفى الشفاء بغزة

6

الأردنيون يحيون مرارة النكبة في عمان - صور

داخلية

إلغاء الاستثناءات الممنوحة سابقا للدخول عبر حدود العمري

حظر

دودين لـ الوكيل : تقليص ساعات الحظر الجزئي مستمر إلى حين صدور بلاغ جديد

تطعيم

استئناف تطعيم معلمي عمّان والمحافظات

أخبار متعلقة
420217112334874662596

وزير الصحة يكشف للوكيل استراتيجية جديدة لاعطاء لقاح كورونا ويوضح حول استرازينيكا

5c8ba266-59fa-4cae-b05e-7032b8e6f541

مسؤول ملف كورونا : الموجة الثالثة من كورونا متوقعة

420211017481868014899

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

314946_48_1618650466

الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

ن

انخفاض الفحوصات الإيجابية لكورونا

كوم

60 وفاة و 2732 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم