السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 17-09-2022 12:16 ص

تفاصيل انقاذ احد الناجين بعد عشرين ساعة تحت الأنقاض باللويبدة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام صورة احد الناجين لحظة إنقاذه من قبل فريق الإنقاذ بعد عشرين ساعة تحت انقاض عمارة اللويبدة المنهارة .

وعلقت المديرية على الصورة : 

هاني رستم ... قصته سيرويها وسيتردد صداها .. بقي محاصرا في الظلام وتحت الردم عشرين ساعة ...  فقد الأمل لحظات وعاش على الأمل لحظات أخرى حتى سمع صوتا اخترق الردم وقال له (انت سامعنا انت سامعنا احنا فريق البحث والإنقاذ احنا موجودين معك تطمن رح نكون معك لما نطلعك ).

وكانوا رجالا على قدر العهد .. وعدوا واوفوا

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