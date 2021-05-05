تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

الوكيل الاخباري - عممت وزارة التربية والتعليم باستمرار الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين يوم غدٍ الخميس في المراكز المخصصة في محافظة العاصمة .

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وقالت الوزارة " حفاظًا على صحتكم، وتجنبًا للاكتظاظ، سيقتصر التطعيم غدًا الخميس 6 أيَّار 2021، على (300) شخص فقط في كل مركز من المراكز الأربعة،

ممن تبدأ أسماؤهم بالأحرف (ج)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر).



- مراكز تطعيم المعلمين في العاصمة:



مدرسة الملك عبد الله للتميز- المقابلين/ لواء القويسمة .

مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان .

مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة .

مدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا .