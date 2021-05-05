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الأربعاء، 05-05-2021 12:16 م

تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - عممت وزارة التربية والتعليم باستمرار الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين يوم غدٍ الخميس في المراكز المخصصة في محافظة العاصمة .

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وقالت الوزارة " حفاظًا على صحتكم، وتجنبًا للاكتظاظ، سيقتصر التطعيم غدًا الخميس 6 أيَّار 2021، على (300) شخص فقط في كل مركز من المراكز الأربعة،
ممن تبدأ أسماؤهم بالأحرف (ج)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر).


- مراكز تطعيم المعلمين في العاصمة:


مدرسة الملك عبد الله للتميز- المقابلين/ لواء القويسمة .
مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان . 
مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة . 
مدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا . 

 




 

 


 

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