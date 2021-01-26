الثلاثاء 26-01-2021
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الثلاثاء، 26-01-2021 09:04 م

تفاصيل جديدة حول جريمة القتل البشعة بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت مديرية الامن العام بان التحقيقات في وفاة عشرينية بمنطقة ماركا امس بينت بعد تشريح الجثة تعرضها للضرب ما ادى لحدوث نزيف داخلي سبب وفاتها  .
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ويوم امس اشارت المديرية انه قد ورد بلاغ لغرفة عمليات شرق عمان وجود جثة لفتاة عشرينية متوفية داخل منزل زوجها بمنطقة ماركا .
 
وبينت انه قد تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة .

 وبمتابعة التحقيقات فقد أُلقي القبض على شقيقها بعد ان أكدت التحقيقات قيامه بضربها واعترف بالتحقيق معه بقيامه بضربها بواسطة يديه اثر خلاف بينهما .

ووفق مصادر محلية من منطقة الحادثة ان الجاني له سوابق وحاول الانتحار مرتين في وقت سابق .

واشارت المصادر ان الجاني قد شارك في جنازة القتيلة ، قبل ان تشتبه به الاجهزة الامنية ، حيث قادت التحقيقات الى اعترافه بالجريمة .

وبينت المصادر ان المغدورة متزوجة وكانت تعاني من مرض مزمن .

 




 

 


 

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