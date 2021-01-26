تفاصيل جديدة حول جريمة القتل البشعة بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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كشفت مديرية الامن العام بان التحقيقات في وفاة عشرينية بمنطقة ماركا امس بينت بعد تشريح الجثة تعرضها للضرب ما ادى لحدوث نزيف داخلي سبب وفاتها .ويوم امس اشارت المديرية انه قد ورد بلاغ لغرفة عمليات شرق عمان وجود جثة لفتاة عشرينية متوفية داخل منزل زوجها بمنطقة ماركا .وبينت انه قد تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة .وبمتابعة التحقيقات فقد أُلقي القبض على شقيقها بعد ان أكدت التحقيقات قيامه بضربها واعترف بالتحقيق معه بقيامه بضربها بواسطة يديه اثر خلاف بينهما .ووفق مصادر محلية من منطقة الحادثة ان الجاني له سوابق وحاول الانتحار مرتين في وقت سابق .واشارت المصادر ان الجاني قد شارك في جنازة القتيلة ، قبل ان تشتبه به الاجهزة الامنية ، حيث قادت التحقيقات الى اعترافه بالجريمة .وبينت المصادر ان المغدورة متزوجة وكانت تعاني من مرض مزمن .